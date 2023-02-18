Москва, 26 декабря, 2019, 11:10 — ИА Регнум. В России создадут инновационный научно-технологический центр «Долина Менделеева». Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Центр создается для реализации приоритетных научных проектов и повышения инвестиционной привлекательности России в сфере исследований и разработок. Основные направления — агробиотехнология, высокотехнологичная химия; медицинская и фармацевтическая химия.

Инновационный центр разместится в Москве на ул. Вилиса Лациса, владение 22. Гендиректором Фонда развития ИНТЦ «Долина Менделеева» назначен Евгений Тоневицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты отмечают необходимость развития в России направлений по малотоннажной химии.

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