Пашинян, Алиев и Блинкен обсудили проект мирного соглашения между Ереваном и Баку

Мюнхен, Германия, , 18:00 — REGNUM В Мюнхене 18 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили проект мирного урегулирования конфликта.

Азербайджан и Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Блинкена, страны имеют исторический шанс завершить конфликт.

«Мы считаем, что Армения и Азербайджан имеют по-настоящему историческую возможность добиться устойчивого мира после более чем 30 лет конфликта», — госсекретарь США.

Со своей стороны Блинкен пообещал содействие в достижении мирных договорённостей.

Он подчеркнул, что стороны сами восстановили фокус на мирном процессе, в том числе посредством прямых переговоров, а также через Евросоюз и США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Баку не планирует развязывать новый вооружённый конфликт с Арменией.

В Баку считают, что, чем быстрее Ереван осознает неизбежность мирного урегулирования конфликта, тем лучше будет для региона.