Берлин, 18 февраля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Великобритания в 2022 году оказала Киеву военную поддержку на сумму 2,3 млрд фунтов, в 2023 году объём поддержки будет таким же либо больше. Об этом 18 февраля заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

HOLLIE ADAMS / POOL/ЕРА/ТАСС Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Он напомнил, что Великобритания стала первым государством, которое передало Киеву танки, и первой страной, обучающей морпехов и пилотов.

Политик отметил, что в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной поддержки на 2,3 млрд фунтов.

«И мы окажемся на этом же уровне или превзойдём его в этом году», — заявил он, добавив, что в боевых действиях наступил переломный момент.

В связи с этим премьер-министр Великобритании призвал лидеров западных стран увеличить военную поддержку Киева в два раза, напомнив, что Украине нужна артиллерия, системы ПВО и бронированная техника.

Он добавил, что Великобритания станет первой страной, которая предоставит Киеву оружие дальнего радиуса действия.

Как передавало ИА REGNUM, в Мюнхене проходит демонстрация против поставок оружия Киеву.