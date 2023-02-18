Будапешт, , 17:55 — REGNUM Все участники ЕС и НАТО, исключая Венгрию, выступают за продолжение военных действий на Украине. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил 18 февраля в своей речи о политических приоритетах правительства страны.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Венгрия хотела бы немедленного прекращения украинского конфликта, однако у Будапешта «нет на это сил». Венгрии остаётся лишь одно — не допускать, чтобы её втянули в конфликт на Украине, оставаться «вне войны».

Это нелёгкая задача, так как в ЕС и НАТО «все на стороне войны», отметил Орбан в выступлении, которое транслировал телеканал М1.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Орбан сравнил Украину с разрушенным Афганистаном и назвал её ничейной землёй, а киевский режим призвал сдаться.

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