Вашингтон, 18 февраля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Вашингтон намерен выделить $28 млн на поддержку усилий международных и иностранных судов по привлечению виновных к ответственности за военные преступления на Украине. Об этом говорится в письменном заявлении Госдепартамента США, распространенном 18 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Мы также работаем с Конгрессом над выделением ещё $28 млн на поддержку усилий национальных властей Украины, а также других международных и иностранных национальных судов по привлечению лиц к ответственности за военные преступления», — говорится в документе.

Уточняется, что ранее в рамках Европейской инициативы по демократической устойчивости американские власти выделили $30 млн.

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В документе говорится, что Госдепартамент и министерство финансов США вводят визовые ограничения и санкции против тех, кого Вашингтон считает виновным в совершении военных преступлений на территории Украины. В нём также содержится информация о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) «сосредоточилось на обучении журналистов навыкам ответственного освещения конфликта, отслеживания дезинформации и осуществления надзора за доступом к информации и свободой прессе в условиях военного времени».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США планируют предоставить Украине ещё один пакет помощи объёмом $9,9 млрд.