Сунак: Британия поставит Киеву в ближайшее время больше оружия, чем за весь 2022 год

Мюнхен, Германия, , 17:47 — REGNUM Нынешний момент в войне на Украине поворотный, поэтому требуется усилить поддержку ВСУ, заявил 18 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак на брифинге после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Риши Сунак. 79-й премьер-министр Великобритании Иван Шилов. © ИА REGNUM

По словам политика, Украине нужно завоевать преимущество на поле боя, следовательно, необходимы танки, системы противовоздушной обороны, дальнобойное оружие. Это поможет ВСУ защитить себя и начать контрнаступление для освобождения «своих территорий», включая Крым, сказал Сунак.

«Мы предоставляем в ближайшие три месяца больше оружия, чем за весь прошлый год, потому что время сейчас имеет решающее значение», — заявил британский премьер.

Он призвал союзников активизировать поддержку Киева, чтобы «закончить конфликт на условиях, выгодных для Украины, чтобы она победила, поскольку альтернатива гораздо хуже».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства обороны Великобритании, в первый пакет военной поддержки Украины на сумму более 200 млн фунтов из Международного фонда помощи войдут боеприпасы и запчасти.