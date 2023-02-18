Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2023, 17:46 — ИА Регнум. В Мюнхене проходит демонстрация из-за продолжающейся в городе конференции по безопасности, протестующие призывают к мирным переговорам и прекращению поставок вооружения Украине. Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Сотни протестующих собрались на центральной площади Карлсплатц, оттуда они направились на площадь перед мюнхенским Музеем древнегреческой и римской скульптуры. Протестующие несут в руках плакаты с призывами прекратить поставки оружия Киеву и начать мирные переговоры.

Манифестанты напоминают о начале конфликта, о стремлении жителей Донбасса к независимости после государственного переворота в Киеве, они также припомнили и продвижение НАТО на Восток, что в России воспринимается как угроза.