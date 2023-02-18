Пушилин: российские войска контролируют дачи в северной части Угледара

Ростов-на-Дону, , 17:29 — REGNUM Российские войска контролируют дачи в северной части Угледара, но речи о городских боях пока нет. Об этом 18 февраля заявил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Вооруженные силы РФ © РИА Новости

«Сейчас можем говорить, что дачи в северной части контролируются нашими подразделениями. Но говорить, что сейчас уже в самом городе идут боевые действия, пока что не приходится», — сказал Пушилин.

По его словам, ситуация на угледарском направлении остаётся сложной в связи с тем, что противник перебрасывает резервы в больших количествах и не считаясь с потерями.

Он добавил, что в окрестностях Угледара расположено много укрепленных позиций ВСУ, но российские войска продвигаются вперёд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пушилин заявил, что позиции российских войск в районе Артёмовска улучшились.

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