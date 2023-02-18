Донецк, 18 февраля, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Российские военные продолжают освобождать Артёмовск, каждая позиция дается с боем. Об этом 18 февраля сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

РИА Новости Военнослужащий ВС РФ на позициях

«Артёмовск продолжают освобождать ребята «Вагнера». Каждый метр, каждое здание, каждая позиция противника дается с боем. Нет никакой легкой прогулки», — сказал он журналистам.

Идут ожесточенные боевые действия, которые ведут к освобождению Артёмовска, заключил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы России заняли все основные высоты в окрестностях Артёмовска. Он отметил, что основные успехи у российских военнослужащих фиксируются под Артёмовском.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала «законопослушных, патриотичных граждан» срочно покинуть Артёмовск. Она отметила, что в городе остаются около 6 тыс. гражданских лиц. Ожесточенные бои за Артёмовск (до 1924 года — Бахмут) идут с октября 2022 года.

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