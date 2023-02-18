Лондон, 18 февраля, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Страны ЕС и НАТО не должны беспокоиться из-за сокращения числа боеприпасов на складах после поставок Украине, заявил 18 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак

Если эти боеприпасы «помогают уничтожать русские танки», то цель оказывается достигнутой, потому что для этого боеприпасы и нужны, сказал он.

Как сообщалось ранее, Сунак призвал западные страны «удвоить» объемы военной поддержки Украины. По его мнению, ближайшие месяцы могут стать «решающими».

Сама Великобритания отправит в Киев системы ПВО и дальнобойные ракеты, а объемы поддержки вырастут, за несколько месяцев будет поставлено столько же, сколько за весь 2022 год, заявил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, призвал Запад обеспечить возможности для контрнаступления ВСУ, в случае успеха которого можно будет вести «мирные переговоры» на условиях Киева.