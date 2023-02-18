Херсон, , 17:35 — REGNUM Совсем скоро Херсон будет освобождён. Об этом заявил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо © Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Я думаю одно, что в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в Российской Федерации», — рассказал глава Херсонской области.

Как передавало ИА REGNUM, российские военные уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» в Херсонской области. Ранее Сальдо заявил, что после того как Херсон будет освобождён от ВСУ, пособники украинских войск будут привлечены к ответственности.