Вице-президент США Харрис утверждает, что Вашингтон якобы официально установил «преступления» России

Мюнхен, Германия, , 17:16 — REGNUM США установили, что Россия якобы совершила «преступление против человечности» на Украине. Об этом 18 февраля заявила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.

Камала Харрис © ERIK S. LESSER / POOL/EPA/ТАСС

«Мы рассмотрели доказательства. Мы знаем правовые стандарты. США официально установили, что Россия совершила преступление против человечности», — сказала Харрис.

О каких «доказательствах» идёт речь, Харрис не уточнила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский политик Джеффри Янг заявил, что Джо Байден, а также члены его команды Ллойд Остин, Джейк Салливан, Энтони Блинкен и Виктория Нуланд являются военными преступниками, которых нужно судить за военные преступления.

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