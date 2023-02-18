Times of Israel: делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза

Тель-Авив, Израиль, , 17:26 — REGNUM Делегацию Израиля попросили покинуть зал в ходе саммита стран Африканского союза (АС), проходившем в Эфиопии. Об этом пишет израильская газета Times of Israel со ссылкой на внешнеполитическое ведомство государства.

Саммит стран Африканского союза © Michael Tewelde/Global Look Press

Сообщается, что во время церемонии открытия охранники подошли к представителям делегации и потребовали, чтобы они освободили помещение. Через несколько минут дипломатам пришлось покинуть мероприятие.

Напомним, что с 2021 года Израиль имеет статус наблюдателя в Африканском союзе. Однако ряд стран, в числе которых Алжир, Тунис, Египет, Ливия и Мавритания, выступили против подобного статуса Тель-Авива.

«Израиль серьезно относится к инциденту», — прокомментировал случившееся представитель израильского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Ал призвал предоставить Африке место в Совете Безопасности ООН.