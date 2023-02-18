Вашингтон, 18 февраля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Впереди у Украины будет «больше темных дней», заявила 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис.

ERIK S. LESSER / POOL/EPA/ТАСС Вице-президент США Камала Харрис

У США «нет иллюзий» по данному вопросу, сказала она.

По словам Харрис, последствия кризиса на Украине будут ощущаться в самых разных регионах мира, от Африки до стран Юго-Восточной Азии и Карибского моря.

Как сообщалось ранее, в ходе Мюнхенской конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для НАТО большую опасность представляет победа России на Украине, чем риски эскалации конфликта.