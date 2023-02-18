Анкара, 18 февраля, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Погибшими в результате двух разрушительных землетрясений в Турции числятся более 40 тыс. человек. Обновлённые данные о жертвах глава Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции Юнус Сезер сообщил 18 февраля в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Число жертв достигло 40 642, заявил он. Ещё 108 068 человек числятся пострадавшими.

Сезер сообщил также, что 19 февраля планируется завершить в зоне бедствия поисково-спасательные работы. По его словам, только по линии AFAD из пострадавшего региона эвакуировали более 430 тыс. человек.

По данным ООН и правительства Сирии, на сирийской территории жертвами землетрясений стали более 5,8 тыс. человек. Общее число погибших, таким образом, превышает 46 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля, на 13-й день после землетрясения, в Турции под завалами продолжали находить живых людей. Трёх человек — мужчину, женщину и ребёнка — извлекли из-под обломков многоквартирного дома в Антакье. Сохранить жизнь ребёнку не удалось, он скончался.