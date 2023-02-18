Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. В состав Североатлантического альянса к середине июля 2023 года должны войти Швеция и Финляндия, заявил 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Он заверил собравшихся, что активно работает над обеспечением членства Швеции и Финляндии «в блоке» до саммита в Вильнюсе 11–12 июля.

Столтенберг напомнил, что ожидаются ратификации заявок от всех 30 стран — членов НАТО, и призвал Турцию и Венгрию завершить необходимую процедуру.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что Швеция и Финляндия должны вступить в НАТО осенью 2023 года, поскольку все требования Турции они выполнили.

В Анкаре при этом ранее дали понять, что не будут возражать против членства в блоке Финляндии, однако не изменили своего мнения относительно Швеции, и серия акций со сжиганием Корана в Стокгольме лишь укрепила это отношение.