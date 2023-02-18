Врио главы ЛНР Пасечник: из-за обстрелов ВСУ ситуация в районе Кременной и Сватова крайне сложная

Кременная, ЛНР, , 16:57 — REGNUM В районе Кременной и Сватова наблюдается крайне сложная ситуация из-за обстрелов со стороны ВСУ, заявил 18 февраля врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник Официальный сайт главы ЛНР

Подразделения ВСУ располагаются очень близко к населенным пунктам и могут использовать все имеющиеся у них виды оружия, отметил он.

Ранее 18 февраля сообщалось об уничтожении спецгруппы диверсантов ВСУ в окрестностях Кременной.

Общее число потерь ВСУ под Кременной уже сопоставимо с ситуацией Артёмовска, рассказал ранее военный эксперт Андрей Марочко.