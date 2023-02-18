Кременная, ЛНР, 18 февраля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. В районе Кременной и Сватова наблюдается крайне сложная ситуация из-за обстрелов со стороны ВСУ, заявил 18 февраля врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

Подразделения ВСУ располагаются очень близко к населенным пунктам и могут использовать все имеющиеся у них виды оружия, отметил он.

Ранее 18 февраля сообщалось об уничтожении спецгруппы диверсантов ВСУ в окрестностях Кременной.

Общее число потерь ВСУ под Кременной уже сопоставимо с ситуацией Артёмовска, рассказал ранее военный эксперт Андрей Марочко.