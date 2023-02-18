Абу-Даби, 18 февраля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Telegram за минувшие пять лет превзошёл Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и стал самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями. Об этом 18 февраля написал основатель этого мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Он уточнил, что в настоящее время Telegram занимает второе место после WhatsApp (принадлежат компании Meta [организация, деятельность которой запрещена в РФ]) и с каждым годом уменьшает отставание, поэтому неудивительно, что конкуренты проявляют беспокойство.

Как передавало ИА REGNUM, некоторые российские бизнесмены, включая Павла Дурова и Игоря Бухмана, на протяжении последних месяцев просят не называть их гражданами России. Помимо гражданства России, Дуров имеет гражданство Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ, несколько лет назад он переехал в Дубай.