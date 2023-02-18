Читатели Le Figaro пожелали Макрону попасть «в украинские окопы»

Париж, , 16:54 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности длить конфликт с Россией, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Читатели газеты Le Figaro ужаснулись словам главы государства и поделились этим в комментариях к соответствующей публикации.

Эмманюэль Макрон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, читатель Christiane Bouffilh предложила Макрону «подумать хорошенько», действительно ли стоит продолжать конфликт. Боевые действия на Украине, как и другие войны, не должны были начинаться, отметила она.

Пользователь QRV заявил, что Франция не готова к затяжному конфликту. Платить по счетам придётся французам и другим европейцам, а наживутся на войне США.

«После слов Макрона украинские матери должны быть в отчаянии», — добавил Sumony.

«Пусть идёт воевать в украинские окопы со своей группой министров и депутатов, если ему так хочется. Но без меня, без моей семьи и без моих друзей», — подчеркнул Brebis noire.

Комментатор JCC17 отметил, что противоречивость Макрона вызывает справедливое удивление. Однако действия ему диктуют извне без учёта национальных интересов Франции, такова цена за удержание власти.

«Губернатор Техаса обладает большей независимостью от Вашингтона, чем Макрон», — добавил Steak-frites.

Omar Trecoul предложил урегулировать конфликт на Украине и начать «с чистого листа».

«Франция готова к длительной войне! На 12 часов?» — с иронией написала Araucaria luxurians.