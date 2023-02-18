На Тайване рассказали о китайском аэростате, упавшем на военную базу
Тайбэй, 18 февраля 2023, 16:50 — REGNUM Упавший на военную базу Тайваня китайский аэростат был метеорологическим, говорится 18 февраля в заявлении министерства обороны Тайваня.
Отмечается, что обломки аэростата, недавно обнаруженные командованием военного округа Дунъинь, были проанализированы спецгруппой.
Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на тайваньские власти сообщила, что несколько десятков китайских военных аэростатов были замечены в воздушном пространстве Тайваня в последние годы.
Журналисты подчеркивают, что о большинстве таких случаев ранее не говорилось. В статье сказано, что подобная активность со стороны Китая усиливает тревогу Тайваня по поводу того, что КНР может готовить наступление на остров.