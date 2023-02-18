Тайбэй, 18 февраля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Упавший на военную базу Тайваня китайский аэростат был метеорологическим, говорится 18 февраля в заявлении министерства обороны Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэростат

Отмечается, что обломки аэростата, недавно обнаруженные командованием военного округа Дунъинь, были проанализированы спецгруппой.

«Это метеорологический зонд без аудиовизуальной записывающей аппаратуры», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на тайваньские власти сообщила, что несколько десятков китайских военных аэростатов были замечены в воздушном пространстве Тайваня в последние годы.

Журналисты подчеркивают, что о большинстве таких случаев ранее не говорилось. В статье сказано, что подобная активность со стороны Китая усиливает тревогу Тайваня по поводу того, что КНР может готовить наступление на остров.