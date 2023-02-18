Санду подтвердила, что большинство жителей Молдавии выступают против НАТО
Санду: Молдавия не может отказаться от нейтралитета, но ей нужна поддержка НАТО
Молдавия, 18 февраля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Молдавия не может отказаться от нейтралитета, установленного Конституцией страны, заявила 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент страны Майя Санду.
Большинство жителей Молдавии выступают против изменения нейтрального статуса и против вступления в НАТО, констатировала Санду. По ее мнению, причиной такой позиции граждан является «российская пропаганда».
Сам по себе нейтралитет не может защитить Молдавию, поэтому страна нуждается в помощи Евросоюза и НАТО, в частности в том, что касается систем ПВО и противодействия кибератакам, добавила Санду.
Как сообщалось ранее, 18 февраля Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдавии. По ее словам, Россия финансирует протесты, чтобы добиться появления в Кишинёве пророссийского правительства.
Протесты против резкого роста цен на электричество, газ и отопление проходят в Молдавии с осени 2022 года.