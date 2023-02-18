Молдавия, 18 февраля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Молдавия не может отказаться от нейтралитета, установленного Конституцией страны, заявила 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент страны Майя Санду.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Большинство жителей Молдавии выступают против изменения нейтрального статуса и против вступления в НАТО, констатировала Санду. По ее мнению, причиной такой позиции граждан является «российская пропаганда».

Сам по себе нейтралитет не может защитить Молдавию, поэтому страна нуждается в помощи Евросоюза и НАТО, в частности в том, что касается систем ПВО и противодействия кибератакам, добавила Санду.

Как сообщалось ранее, 18 февраля Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдавии. По ее словам, Россия финансирует протесты, чтобы добиться появления в Кишинёве пророссийского правительства.

Протесты против резкого роста цен на электричество, газ и отопление проходят в Молдавии с осени 2022 года.