Молдавия, 18 февраля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. В Молдавии задержаны восемь человек по подозрению в незаконном финансировании политической партии «Шор», говорится в сообщении антикоррупционной прокуратуры страны.

Руслан Шалапуда/РИА Новости Сотрудник полиции Молдавии

Сотрудники ведомства совместно с национальным антикоррупционным центром, а также службой информации и безопасности провели более 20 обысков по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии.

Отмечается, что обыски проходили по всей стране. Изъяты денежные средства, предназначавшиеся для руководителей территориальных подразделений партий и активистов, перевозки граждан к местам протестов, оплаты участия в акциях.

Всего изъято более 240 тыс. долларов.

Ранее вице-председатель молдавской партии «Шор» Марина Таубер обвинила президента Молдавии Майю Санду и правящую партию в покушении на конституционный строй и атаке на принципы демократии, а также призвала оппозиционные партии поддержать митинги, запланированные на 19 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии заподозрила Россию в организации в стране государственного переворота путём насильственных действий, замаскированных под протесты «так называемой оппозиции».