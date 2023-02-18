Грозный, , 16:41 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что любое назначение в структуре Минобороны России в Сети начинают связывать с его предыдущими высказываниями, при этом он просто выполняет приказы, а не обдумывает их. Об этом 18 февраля он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их», — уточнил Кадыров, отметив, что любое назначение Верховным главнокомандующим, любая задача, любой приказ поддерживаются им.

«И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», — сообщил глава Чеченской Республики, добавив, что у боевых офицеров Чечни, в том числе и у него, сложились прекрасные слаженные отношения с Минобороны России, в них нет разногласий.

«Этот механизм работает как часы. Да, имея доступ к данным хода СВО, к информации о потенциале Российской армии, её возможностях и многое другое, у меня может быть собственное мнение, которое я, как Рамзан Кадыров, тоже имею право высказать», — отметил глава региона, обратив внимание на то, что он не назначает на командные должности и не снимает с них.

«Мы пехотинцы. Выполним приказ любой ценой. И только так и должно быть. Россия — мощь!» — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, три военных округа России получили новых командующих.

Читайте также: В России прошла смена командующих военными округами