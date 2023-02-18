Президент Сербии Вучич не ждет скорого возвращения мира на Украину

Белград, , 16:25 — REGNUM Мир на территории Украины воцарится нескоро, заявил 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Одним из признаков этого ему представляется тот факт, что Украина находится в центре внимания участников нынешней конференции.

Как сообщалось ранее, 18 февраля после встречи с Вучичем госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил его «за помощь Украине», не уточнив, что именно имеет в виду. Ранее власти США призывали Белград «встать на сторону Киева».

Вучич ранее отмечал, что в ближайшие полгода вероятна сильнейшая эскалация конфликта на Украине и «самый серьёзный кризис в мире со времен Второй мировой войны».