Президент Сербии не ждет скорого наступления мира на Украине
Белград, 18 февраля 2023, 16:25 — REGNUM Мир на территории Украины воцарится нескоро, заявил 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Сербии Александр Вучич.
Одним из признаков этого ему представляется тот факт, что Украина находится в центре внимания участников нынешней конференции.
Как сообщалось ранее, 18 февраля после встречи с Вучичем госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил его «за помощь Украине», не уточнив, что именно имеет в виду. Ранее власти США призывали Белград «встать на сторону Киева».
Вучич ранее отмечал, что в ближайшие полгода вероятна сильнейшая эскалация конфликта на Украине и «самый серьёзный кризис в мире со времен Второй мировой войны».