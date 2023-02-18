Белград, 18 февраля, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Мир на территории Украины воцарится нескоро, заявил 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Одним из признаков этого ему представляется тот факт, что Украина находится в центре внимания участников нынешней конференции.

Как сообщалось ранее, 18 февраля после встречи с Вучичем госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил его «за помощь Украине», не уточнив, что именно имеет в виду. Ранее власти США призывали Белград «встать на сторону Киева».

Вучич ранее отмечал, что в ближайшие полгода вероятна сильнейшая эскалация конфликта на Украине и «самый серьёзный кризис в мире со времен Второй мировой войны».