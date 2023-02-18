Донецк, , 16:35 — REGNUM Позиции российских войск в районе Артёмовска улучшились, заявил 18 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, поступает информация об улучшении позиций, в частности, об освобождении населённого пункта Парасковиевка. Это приближает перекрытие дороги на Часов Яр — единственного оставшегося пути для снабжения ВСУ.

«Артёмовск продолжают освобождать», — сказал Пушилин журналистам в кулуарах семинара для региональных штабов волонтёров акции «Мы вместе».

Он подчеркнул, что перекрытие дороги «кратно» приблизит освобождение Артёмовска. Вместе с тем ВСУ пока не отходят из города и не бросают позиции. Любое продвижение с боем даётся российским военным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала «законопослушных, патриотичных граждан» срочно покинуть Артёмовск. Она отметила, что в городе остаются около 6 тыс. гражданских лиц. Ожесточенные бои за Артёмовск (до 1924 года — Бахмут) идут с октября 2022 года.