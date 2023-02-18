Die Welt: украинскую армию ждёт отступление из Артёмовска

Берлин, , 16:14 — REGNUM Украинскую армию ждёт отступление из Артёмовска. Об этом 18 февраля пишет немецкая газета Die Welt.

Бахмут (Артёмовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Несколько дней назад была эвакуирована близлежащая Красная Гора. Я думаю, Артёмовск скоро постигнет та же участь», — сказал военный аналитик Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

По словам командующего гвардией Вооружённых сил Австрии полковника Маркуса Рейснера, Россия получит большую пользу от взятия Артёмовска, поскольку ВСУ придётся отступить на другую линию обороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что командование группировки ВСУ эвакуировано из Артёмовска.

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