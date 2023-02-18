Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) договорились усиливать антироссийские санкции, введённые из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что соответствующая договорённость была достигнута в ходе Мюнхенских переговоров.

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«Участники встречи условились сохранять и усиливать санкции против РФ, а также договорились призывать третьи страны к прекращению оказания помощи России», — подчеркивается в документе.

Представители стран «Большой семерки» также договорились продолжить оказывать военную поддержку киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок выступила против каких-либо территориальных уступок со стороны Украины.