Столтенберг: украинский конфликт стал уроком для НАТО

Мюнхен, Германия, , 16:17 — REGNUM Три «урока конфликта на Украине» для Североатлантического альянса сформулировал 18 февраля генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности.

Эрдоган и Столтенберг Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно его выводам, во-первых, следует не допустить победы России, а для этого необходимо всесторонне поддерживать Украину.

Во-вторых, необходимо подготовиться к противостоянию с Россией, вооружаться, укреплять армии и отношения между США и европейскими странами, сказал генсек НАТО.

В качестве третьего «урока конфликта на Украине» Столтенберг призвал укреплять стойкость западного общества, заботиться о кибербезопасности и доминировании в информационной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова Столтенберга об опасности победы Москвы заявив, что НАТО ненавидит и боится Россию.