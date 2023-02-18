Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Три «урока конфликта на Украине» для Североатлантического альянса сформулировал 18 февраля генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и Столтенберг

Согласно его выводам, во-первых, следует не допустить победы России, а для этого необходимо всесторонне поддерживать Украину.

Во-вторых, необходимо подготовиться к противостоянию с Россией, вооружаться, укреплять армии и отношения между США и европейскими странами, сказал генсек НАТО.

В качестве третьего «урока конфликта на Украине» Столтенберг призвал укреплять стойкость западного общества, заботиться о кибербезопасности и доминировании в информационной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова Столтенберга об опасности победы Москвы заявив, что НАТО ненавидит и боится Россию.