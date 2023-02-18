Страны G7 пообещали продолжить военную поддержку Украины

Вашингтон, , 16:11 — REGNUM Страны «Большой семёрки» намерены продолжать оказывать Киеву военную поддержку, сказано в заявлении глав МИД G7, опубликованном 18 февраля.

Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Страны G7 собираются оказывать помощь Киеву в «самообороне» и требуют вывода российских войск, отмечено в заявлении.

Как сообщалось ранее, 18 февраля представители G7 также заявили о намерении сохранять и усиливать антироссийские санкции.

Членами G7 являются США, Канада, Япония, Великобритания, Италия, Франция и Германия.