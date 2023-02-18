Кадыров заявил, что у него нет разногласий с Министерством обороны РФ

Грозный, , 16:09 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него разногласий с Министерством обороны РФ. Об этом 18 февраля он написал в своём Telegram-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров © Елена Афонина/ТАСС

«У боевых офицеров Чеченской Республики, в том числе у меня, прекрасные слаженные отношения с Министерством обороны РФ и нет никаких разногласий», — написал Кадыров.

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Он подчеркнул, что поддерживает любой приказ Верховного главнокомандующего, любое назначение и любую задачу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Западным военным округом Евгению Никифорову и командующему Восточным военным округом Рустаму Мурадову.

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