Грозный, 18 февраля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него нет разногласий с Министерством обороны РФ. Об этом 18 февраля он написал в своём Telegram-канале.

Елена Афонина/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров

«У боевых офицеров Чеченской Республики, в том числе у меня, прекрасные слаженные отношения с Министерством обороны РФ и нет никаких разногласий», — написал Кадыров.

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Он добавил, что поддерживает любой приказ Верховного главнокомандующего, любое назначение и любую задачу. «Запомните, друзья, мы выполняем приказы, а не обдумываем их», — подчеркнул глава Чечни.

По его словам, имея доступ к данным о ходе спецоперации, он может иметь собственное мнение, которое может высказать. «Но не я назначаю на командные должности и не я снимаю с них», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему Западным военным округом Евгению Никифорову и командующему Восточным военным округом Рустаму Мурадову.