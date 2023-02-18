Вашингтон, 18 февраля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. США обеспокоены улучшением отношений России и Китая, заявила 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Особое беспокойство Вашингтона вызывает тот факт, что отношения Москвы и Пекина продолжили улучшаться уже после начала конфликта на Украине, сказала она.

Ранее с аналогичным заявлением выступала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, отметившая, что Россия и Китай «объявили о не имеющем границ партнёрстве».

В конце января 2023 года официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что «крупнейшим инициатором кризиса на Украине» был Вашингтон.