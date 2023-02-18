Москва, 18 февраля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Массированный удар по подразделениям ВСУ нанесли российские войска на краснолиманском направлении. Об этом 18 февраля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС Работа расчетов пушек «Гиацинт-Б» ЦВО в зоне проведения СВО

«На краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о населённых пунктах Червонопоповка, Стельмаховка и Червоная Диброва в Луганской Народной Республике (ЛНР).

По словам Конашенкова, за сутки уничтожено более 100 военных ВСУ, два автомобиля, две боевые бронированные машины, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20.