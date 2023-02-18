Москва, 18 февраля, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Начальник Московского уголовного розыска (МУР) столичного главка МВД генерал-майор Сергей Кузьмин получил огнестрельное ранение в ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в цветочном магазине Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал «Честный детектив».

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Соответствующую информацию косвенно подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Уточняется, что сотрудник правоохранительных органов получил лёгкое ранение в руку. После осмотра врачи отпустили его из больницы.

Напомним, 17 февраля в цветочном магазине Москвы двое мужчин удерживали покупателей и женщину-продавца. У одного из нападавших был травматический пистолет.

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Как уточнили в Следственном комитете, при освобождении заложников один из подозреваемых «произвёл не менее одного выстрела в сотрудника полиции, причинив ему своими действиями огнестрельное ранение».

Фигуранты задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК РФ («Захват заложника») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).