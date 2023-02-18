Киев, 18 февраля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. В четырех областях Украины дали отбой воздушной тревоги. Информация опубликована 18 февраля на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, а также в Днепропетровской областях Украины.

Напомним, в Киеве, а также Одесской, Киевской и Днепропетровской областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии.

Как передавало ИА REGNUM, Вооружённые силы России за сутки поразили 85 артиллерийских подразделений ВСУ. Российские войска освободили Гряниковку в Харьковской области.