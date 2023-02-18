Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Вашингтону известно о ракетном пуске КНДР. Об этом 18 февраля сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США.

Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы осведомлены о сегодняшнем пуске баллистической ракеты КНДР и ведем тесные консультации с Республикой Корея и Японией, а также с другими союзниками и партнерами в регионе», — говорится в заявлении командования.

По словам военных, Вашингтон осуждает действия Пхеньяна, а также призывает власти КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий.

В командовании отметили, что провели оценку ситуации и пришли к выводу, что «происшествие не представляет непосредственной угрозы для американских служащих и территории или союзников».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Японии Ясукадзу Хамада предположил, что межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи, запущенная 18 февраля, была способна достичь континентальной территории Соединенных Штатов Америки.