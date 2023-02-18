Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдавии

Кишинёв, , 15:40 — REGNUM Россия ведет гибридную войну против Молдавии, заявила 18 февраля президент этой республики Майя Санду.

Майя Санду Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Массовые протесты, участники которых требуют в том числе и ухода правительства в отставку, оплачены Россией, утверждает она.

Москва намеревается свергнуть действующее правительство и поставить вместо него «пророссийское», сказала Санду.

Как сообщалось ранее, 18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с Санду заявил, что Россия якобы пытается дестабилизировать Молдавию.

Днем ранее, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в желании захватить Молдавию и все остальные страны бывшего СССР.

Протесты против резкого роста стоимости газа, электричества и отопления продолжаются в Молдавии с осени 2022 года.