Санду: Россия ведет гибридную войну против Молдавии
Кишинёв, 18 февраля 2023, 15:40 — REGNUM Россия ведет гибридную войну против Молдавии, заявила 18 февраля президент этой республики Майя Санду.
Массовые протесты, участники которых требуют в том числе и ухода правительства в отставку, оплачены Россией, утверждает она.
Москва намеревается свергнуть действующее правительство и поставить вместо него «пророссийское», сказала Санду.
Как сообщалось ранее, 18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с Санду заявил, что Россия якобы пытается дестабилизировать Молдавию.
Днем ранее, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в желании захватить Молдавию и все остальные страны бывшего СССР.
Протесты против резкого роста стоимости газа, электричества и отопления продолжаются в Молдавии с осени 2022 года.