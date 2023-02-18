Министр юстиции Украины предложил чат-боту разработать законопроект о легализации проституции

Киев, , 15:36 — REGNUM Министр юстиции Украины Денис Малюська запросил у обладающего искусственным интеллектом чат-бота ChatGPT подготовить законопроект о легализации проституции в стране. Об этом политик написал на своей странице в соцсети.

Министр юстиции Украины Денис Малюська © Zuma\TASS

По словам главы минюста, нейросети на решение проблемы потребовалось полминуты.

Малюська приложил копию документа, предложенного чат-ботом.

«Подозреваю, минюст ожидают сокращения уже с понедельника», — написал украинский чиновник.

Напомним, в начале февраля по подозрению в организации проституции на Украине были задержаны заместитель начальника департамента миграционной полиции страны, руководитель отдела профильного подразделения полиции Киева и ещё 12 человек.