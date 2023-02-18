Глава минюста Украины попросил у чат-бота помощи в легализации проституции
Министр юстиции Украины предложил чат-боту разработать законопроект о легализации проституции
Киев, 18 февраля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Министр юстиции Украины Денис Малюська запросил у обладающего искусственным интеллектом чат-бота ChatGPT подготовить законопроект о легализации проституции в стране. Об этом политик написал на своей странице в соцсети.
Zuma\TASS
Министр юстиции Украины Денис Малюська
По словам главы минюста, нейросети на решение проблемы потребовалось полминуты.
Малюська приложил копию документа, предложенного чат-ботом.
«Подозреваю, минюст ожидают сокращения уже с понедельника», — написал украинский чиновник.
Напомним, в начале февраля по подозрению в организации проституции на Украине были задержаны заместитель начальника департамента миграционной полиции страны, руководитель отдела профильного подразделения полиции Киева и ещё 12 человек.