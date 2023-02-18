Калининград, 18 февраля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Порывом сильного ветра в Калининграде сорвало с колокольни храма святых Кирилла и Мефодия крест. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Голенков/РИА Новости Штормовой ветер в Калининграде

По информации журналистов, в храме святых Кирилла и Мефодия на проспекте Мира в Калининграде сильный порыв ветра сорвал крест с колокольни высотой более 50 метров.

Уточняется, что крест не упал на землю, поскольку его удержали цепи.

«Повреждений крест и храм не получили», — приводит агентство слова представителя Калининградской епархии Русской православной церкви.

Отмечается, что высота главного купола храма составляет 46 метров, а колокольни — 56 метров. В ближайшее время крест будет установлен на место, пояснил представить Калининградской епархии РПЦ.

Летом 2022 года храм святых Кирилла и Мефодия был освящен патриархом Кириллом.