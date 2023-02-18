Премьер-министр Финляндии: украинцы сами должны решить, в чём их победа

Мюнхен, Германия, , 15:32 — REGNUM В чём состоит победа Украины, будут решать украинцы. Об этом 18 февраля заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин © Стрингер/РИА Новости

На просьбу объяснить своё понимание того, что будет являться победой Украины, Марин сказала: «В чём победа Украины — будут решать украинцы. Наша задача предоставить всю необходимую помощь».

Она добавила, что нужно ускорить производство военной техники, причём сделать это очень быстро. По её словам, Киев также нуждается в финансовой и гуманитарной помощи.

«То есть мы должны предоставлять им всю необходимую помощь, а они уже сами должны решить — на каких условиях они будут побеждать», — заключила Марин.

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