Лубумбаши, Конго, 18 февраля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Футболистки напали на судью, не назначившего пенальти, во время матча в Демократической Республике Конго. Запись инцидента распространилась по социальным сетям.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Команда «Мотема Пембе» проигрывала соперницам из «Мазембе» со счётом 1:5 в матче женской лиги Конго. Судья отклонил их запрос на пенальти после того, как одну из футболисток сбила соперница.

После этого футболистки «Мотема Пембе» набросились на судью. Он попытался убежать с площадки, но его схватили женщины со скамейки запасных. Затем подоспели игроки с поля. Судью пинали и «избили до полусмерти», сообщает портал Sportsbrief.

Мужчину отбили и увели в раздевалку. Конголезская футбольная ассоциация отстранила участниц «ужасного инцидента» и проводит своё расследование.