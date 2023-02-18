Берлин, 18 февраля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок выступила против каких-либо территориральных уступок со стороны Украины. Об этом она заявила 18 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Kay Nietfeld/Global Look Press Анналена Бербок

По её мнению, сдача Украины или занятых областей является «поощрением войны».

«Мы не будем этого делать», — добавила министр.

Напомним, в феврале крупная швейцарская немецкоязычная ежедневная газета Neue Zürcher Zeitung разразилась сенсацией: якобы в январе 2023 года глава ЦРУ Уильям Бёрнс по распоряжению президента США Джо Байдена проводил переговоры с Киевом и Москвой о мирном урегулировании конфликта. Утверждалось, что речь шла о разделе украинской территории: Россия в ходе сделки должна была получить 20%. В Белом доме и даже самом ЦРУ информацию назвали недостоверной.