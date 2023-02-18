Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Остров Тайвань является частью китайской территории и никогда не был самостоятельным государством, заявил 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

По его словам, Тайвань никогда не был независимой страной и не будет ею в дальнейшем.

Дипломат подчёркивает, что власти КНР не пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, при этом сепаратисты в Тайбэе не соблюдают принцип «одного Китая», выступая за его независимость.

Такие действия опасны для мира в регионе, для Китая неприемлемы двойные стандарты по тайваньскому вопросу, добавил Ван И.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Азия может стать новым регионом, где вспыхнет конфликт по аналогии с украинским.