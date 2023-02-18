Медведев отреагировал на слова Столтенберга об опасности победы России

Москва, , 15:22 — REGNUM Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своём телеграм-канале, что НАТО ненавидит и боится Россию.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев © Артем Геодакян/ТАСС

«Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», — написал политик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Медведев назвал позором то, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждают поставки танков на Украину. Кроме этого, он написал, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не надо будет вести переговоры с Россией, потому что он должен просто подписать то, что ему скажут.

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