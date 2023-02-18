Захарова прокомментировала признания фон дер Ляйен о подготовке санкций

Москва, , 15:14 — REGNUM ЕС с подачи США намеревался внести в санкционные списки официального представителя МИД России Марию Захарову, об этом она рассказала в своем телеграм-канале 18 февраля.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Предполагалось в качестве причины санкций использовать «удивительную формулировку «за содействие развертыванию войск на территории Украины», сообщила Захарова.

Комментируя признания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «досрочной» подготовке антироссийских санкций, Захарова отметила, что «готовились непартнеры основательно, разрабатывали провокацию в деталях, раздувая пламя конфликта».

Как сообщалось ранее, фон дер Ляйен 18 февраля рассказала, что ЕС начал готовить «масштабные» антироссийские санкции за два месяца до начала СВО, хотя, по словам главы Еврокомиссии, в Брюсселе «сохраняли надежду», что применять их не придется.